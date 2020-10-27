نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة تمويل نقدي تبدأ من 100 ألف حتي 500 ألف للسعوديين والمقيمين من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب هي من أهم أنواع القروض التي يتم البحث عنها دائماً، حيث يعد التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل من القروض الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس الشركة السعودية للتمويل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل توفير تمويلات مالية للعاملين بالقطاع الخاص سواء أفرد أو شركات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتعمل الشركة السعودية للتمويل علي تطبيق الرؤية الاقتصادية التي تطبقها المملكة حتي عام 2030 وذلك من خلال تقديم مساعدات تمويلية لجميع المواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تمر المملكة من فيروس كورونا المنتشر، وتقدم الشركة السعودية للتمويل التمويل النقدي بتوافق شرعي بمبالغ مختلفة تناسب جميع الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي، وسوف نوضح لكم رابط الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل للسعوديين وغير السعوديين.

أهم ما يميز التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويلات الشخصية

يتم صرف قروض بدون تحويل الراتب بمبالغ تبدأ من 100 ألف ريال حتي 500 ألف ريال سعودي. صرف التمويل الشخصي غير محدد بجنسيات محددة بل يتم صرفه للجميع. التمويل النقدي يتم بدون الحاجة للحصول علي موافقة الكفيل. يتم التحويل بدون تحويل راتب العملاء. توفير نظام سداد مرن ومناسب وفق اختيارات العملاء.

شروط الحصول علي تمويل نقدي من الشركة السعودية للتمويل المالي

يتم تجهيز كشف حساب من البنك التابع له عن أخر ثلاثة شهور. إحضار خطاب تعريفي بالراتب من جهة العمل. التقدم بطلب تمويل شخصي عبر الموقع الإلكتروني.

رابط تقديم طلب تمويل شخصي الي موقع الشركة السعودية للتمويل المالي

يتم طلب قرض بدون تحويل الراتب من خلال الرابط التالي: تمويل شخصي، من أجل التقدم بطلب رسمي للحصول علي تمويل مالي لجميع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال الطلب يتم تحديد الجنسية، والاسم، والقطاع الذي يعمل به المستفيد، ومقدار الراتب، والمبلغ المطلوب.

قروض بدون تحويل الراتب داخل بنوك سعودية أخري



قروض بدون تحويل الراتب توجد في الكثير من بنوك المملكة ويختار كل عميل ما يناسبه ومن هذه القروض تمويل شخصي قصير الأجل بأقل راتب من البنك الأهلي السعودي للسعوديين وغير السعوديين، كما يوجد تمويل مصرف الراجحي السريع بأطول فترة سداد لجميع المقيمين بالمملكة ويتم صرفه أيضاً بدون تحويل الراتب.