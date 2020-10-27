دوت الخليج : الرياض-منال الغلث
نظمت لجنة تراحم لرعاية السجناء بمنطقة الرياض أمس، بالتعاون مع فريق (من ألمك اصنع أملك التطوعي) التابع للصحة العامة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة، مبادرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي استهدفت موظفي وموظفات الفرع.
وأوضح المدير التنفذي الأستاذ أحمد المحيا، أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التي يقوم بها الفرع حرصاً على صحة وسلامة الموظفين، مشيداً بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة والحرص على زيادة الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الموظفين، مشيراً إلى أن الحملة اشتملت على برنامجاً تثقيفاً وتوعوياً لمنسوبي الفرع والمراجعين.
من جهة أخرى أكد فريق (من ألمك اصنع أملك التطوعي) أنها وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ صحة الرياض، مشيرةً إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم: الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مؤكدة على هؤلاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة تطعيم لموظفي لجنة تراحم لرعاية السجناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.