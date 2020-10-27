حملة تطعيم لموظفي لجنة تراحم لرعاية السجناء

دوت الخليج : الرياض-منال الغلث

نظمت لجنة تراحم لرعاية السجناء بمنطقة الرياض أمس، بالتعاون مع فريق (من ألمك اصنع أملك التطوعي) التابع للصحة العامة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة، مبادرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي استهدفت موظفي وموظفات الفرع.

وأوضح المدير التنفذي الأستاذ أحمد المحيا، أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التي يقوم بها الفرع حرصاً على صحة وسلامة الموظفين، مشيداً بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة والحرص على زيادة الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الموظفين، مشيراً إلى أن الحملة اشتملت على برنامجاً تثقيفاً وتوعوياً لمنسوبي الفرع والمراجعين.

من جهة أخرى أكد فريق (من ألمك اصنع أملك التطوعي) أنها وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ صحة الرياض، مشيرةً إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم: الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مؤكدة على هؤلاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.‏