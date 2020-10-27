قد يؤدي للوفاة.. “سعود الطبية” تحذر من مخاطر “الصفار” على الأطفال الخدج وحديثي الولادة

بلادي – الرياض :حذرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، الآباء والأمهات، من خطورة مرض الصفار الذي يصيب الأطفال الخُدَّج وحديثي الولادة.
وأوضحت المدينة الطبية، أن مرض الصفار يصيب نحو 80% من الأطفال الخُدَّج، و50 % من الأطفال حديثي الولادة باليرقان في الأسبوع الأول من الولادة، بحسب ما أشارت إليه بعض الدراسات المتخصصة.
وأشارت إلى أن “الصفار” قد يؤدي أحيانًا إلى الوفاة، مشددةً على ضرورة مراقبة نسبة البليروبين في الدم.
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