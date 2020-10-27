ما أعراض كورونا الخفيفة؟ وما الأعراض التي تستدعي الذهاب للمستشفى؟ “الصحة” توضح

بلادي – الرياض :بيّنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد التي تستلزم طلب المساعدة بالاتصال على الرقم 937، والذهاب إلى المستشفى.

وتمثلت هذه الأعراض في صعوبة في التنفس، وألم أو ضغط مستمر في الصدر، أو عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظاً أو تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق.

ونوهت الوزارة بالأعراض الخفيفة التي لا تتطلب من المصاب الذهاب للمستشفى، وهي الحرارة، والكحة، وألم الحلق والعضلات التي لا يصاحبها ضيق تنفس.