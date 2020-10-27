“التعليم” تفوض مديري الإدارات بصلاحية الموافقة على الدراسة المسائية

بلادي – الرياض :منحت وزارة التعليم، مديري التعليم في جميع مناطق المملكة، صلاحية الموافقة على الدراسة المسائية لمنسوبي الإدارات.
ونص تعميم صادر عن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على أن تكون الموافقة على الدراسة عن بُعد، والدراسة نهاية الأسبوع، والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد ورود طلبات من إدارات التعليم، ولما تقتضيه مصلحة العمل من تسريع إنهاء المعاملات.
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