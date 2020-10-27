إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الثلاثاء)، نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة (جندي).
وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) .
وطالبت المتقدمين بالحضور بالزي الرياضي في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب، مع ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمامة) والتباعد وفق الإجراءات الطبية، وإحضار المستندات المطلوبة.
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