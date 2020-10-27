1.4 مليون مستفيد من تطبيق “اعتمرنا”.. و659 ألفًا أدوا مناسك العمرة

بلادي – الرياض :كشفت وزارة الحج والعمرة عن أن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا حتى اليوم (الثلاثاء)، بلغ 1.43 مليون، أدى 659.4 ألفًا منهم مناسك العمرة.
وأوضحت الوزارة أن 59% من المسجلين بالتطبيق مواطنون، و41% منهم مقيمون، في حين شكل الذكور نسبة 68% من إجمالي المسجلين، والإناث 32%.
وأضافت أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يوفرها التطبيق تجاوز 1.2 مليون مستفيد، بواقع أكثر من 659 ألفًا أدوا مناسك العمرة، و465 ألفًا صلوا في المسجد الحرام، أما البقية فقاموا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة.
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