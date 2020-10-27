إطلاق التمرين التعبوي 3 لمكافحة التلوث البحري بجازان.. وصور حية لمحاصرة بقع الزيت

بلادي – الرياض :أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الثلاثاء)، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمقام بمنطقة جازان.
واطلع وزير البيئة على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة، ودور كل منها، والإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لديها، كما تفقد مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة له.
وأوضحت الوزارة أن التمرين يقام بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويهدف للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة، وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.
كما يهدف إلى الاستفادة مما يتم اكتسابه من خبرات ومعرفة، جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة، حيث يعد التمرين حلقة في سلسلة جهود يبذلها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك.
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