“المرور” يطيح بسائق متهور وقائد مركبة سبّب الرعب لرجل مع أسرته

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، القبض على قائد مركبة تباهى بقيادة سيارته بسرعة عالية، وتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ معرضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.
كما تفاعلت الإدارة مع شكوى قدمها أحد مرتادي الطرق، بعد أن وثق قيام قائد مركبة أخرى بمضايقته ومحاولة الاصطدام به، مؤكداً أن ذلك سبّب الرعب لوالدته وإخوته الذين صادف وجودهم معه في ذلك الوقت.
وأعلنت الإدارة توصلها لقائد المركبة الأخرى التي تضمنتها الشكوى، مؤكدة أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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