“عون للإنقاذ” تناشد البحث عن المفقود “الذيباني” الذي يعاني الزهايمر

بلادي – الرياض :ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، البحث عن المفقود عمر عبد الله الذيباني، الذي فُقد في حي الجامعة بمحافظة جدة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أمس (الإثنين) أن الذيباني يعاني الزهايمر، داعيةً مَن يشاهده، أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الأرقام (0535797294 /0500960277/ 0555090101).
وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مدينة جدة التعاون والتبليغ عن المفقود.
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