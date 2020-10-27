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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن بعد التوحيد الجديد فى إيداع الدعم النقدي الذى وفرته الحكومة السعودية إلى الطبقات الوسطى والأقل من المتوسطة إلى كافة أبناء المملكة، الأمر الذي جعل صب اهتمام شريحة كبيرة من الشعب السعودي ينتظر موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن وذلك بعد التغيير فى موعد صرف حساب المواطن برغم بتوحيد مواعيد الصرف التي جاءت بناء على القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن بعد التوحيد الجديد

نذكر أبناء الشعب السعودي أن قرار توحيد مواعيد صرف دعم حساب المواطن جاء به بعض الاستثناءات البسيطة مثل تقديم مواعيد الصرف أو تأخير مواعيد الإيداع اذا كان موعد التوحيد يتصادف مع موعد العطلة الرسمية، كما كان القرار الملكى أن مواعيد صرف وإيداع حساب المواطن يوم 10 بالتوقيت الميلادي والذي يتصادف هذا اليوم مع يوم الثلاثاء بعد الحسابات الأخيرة لمواعيد الصرف الجديدة، ونوه البرنامج على المستفيدين التأكد من الضوابط والمعايير التى تم عرضها مسبقاً.

معايير صرف وإيداع حساب المواطن 36

رداً على بعض تساؤلات الكثيرون عن الشروط والضوابط الجديدة التي يتم من خلالها صرف الدفعات الجديدة لحساب المواطن والتى جاءت كالتالي: