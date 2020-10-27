نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض البنك العربي الوطني الجديد للسعوديين والمقيمين مع هامش ربح تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم البنك العربي الوطني منتج تمويلي مميز للأفراد من كل الفئات حيث يوفر القرض الشخصي للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين بإجراءات غير معقدة وفي متناول الجميع، ويمكن للعميل اختيار نوع التمويل الشخصي المناسب له ما بين تمويل التورق وتمويل الأسهم المحلية، ويقدم البنك كلا النوعين بتوافق كامل مع الأحكام الشرعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، وجدير بالذكر أن تمويل التورق يعتمد علي قيام العميل بشراء سلعة مملوكة للبنك ثم توكيل البنك بعد ذلك بالبيع نيابة عنه، أما تمويل الأسهم المحلية فيعتمد علي قيام البنك ببيع أسهم مملوكة له للعميل، وفي هذه الحالة يمكن للعميل الاحتفاظ بها لبيعها فيما بعد او بيعها مباشرة أو تفويض البنك بالبيع نيابة عنه.

مميزات ومتطلبات التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني

يوفر البنك العربي الوطني لعملائه من الأفراد منتج التمويل الشخصي بعد استكمال عدد من الإجراءات البسيطة , حيث يمكن الحصول علي اعلي مبلغ تمويل مع هامش ربح تنافسي وأقساط ميسرة تصل إلى خمس سنوات مع توافر ميزة تجديد التمويل بعد سداد ما يمثل 20% من قيمة المبلغ التمويلي القائم , أيضا هناك ميزة نادرا ما تتواجد في البرامج التمويلية للبنوك وهي إمكانية تأجيل الشهور الثلاثة أو الشهور الستة الأوائل من التمويل.

شروط الحصول على قرض البنك العربي

يشترط البنك العربي الوطني علي العميل أن يكون عل راس العمل بإحدى الجهات أو الشركات التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو من المتقاعدين علي ألا يقل عمره عن 18 عام , أيضا يتطلب من العميل تجهيز عدد من المستندات اللازمة لاستكمال اجراءات التمويل وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة بطاقة الإقامة سارية الصلاحية للمقيمين وخطاب معتمد من جهة العمل بتفاصيل المنصب الوظيفي وفترة التوظيف وتعريف بالراتب الشهري للعميل بالاضافة إلى خطاب رسمي من جهة العمل بتحويل الراتب عبر نظام سريع.

ويوفر البنك عدة منتجات تمويلية أخرى مثل التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل التأجيري للسيارات كما يقدم البنك خدمة الاستشارات الائتمانية للأفراد عبر الهاتف 920001824 , ويمكن التقديم وطلب الانضمام لبرنامج التمويل الشخصي لدى البنك العربي الوطني من خلال رابط التقديم المباشر على الموقع الرسمي للبنك.