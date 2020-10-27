اعملي الجريش السعودي اللذيذ جدًا سهلة وعلى أد ايدك

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجريش السعودي نوفرها اليوم باعتبار أن طبق الجريش من أشهر الأطباق في السعودية بالإضافة إلى الجمبري بصلصة البرتقال وعلى وجه الخصوص تشتهر به منطقة نجد، ويعتمد هذا الطبق على الجريشة الخشنة أو المدقوقة دون طحن ناعم، وتنتج أكلة الجريش السعودية من حبوب القمح الكامل المقشر، ويعرف الجريش في العديد من الدول العربية، ويعتمد هذا الطبق في تحضيره على اللحم ومرق اللحم والكمون، ويترك على النار حتي يصبح قوامه شديد التماسك، كما أن طريقة عمل جريش لذيذ جداً لها العديد من الفوائد الغذائية والصحية، مثل طريقة عمل الدجاج المطفي بالثوم حيث يقوم بدور فعال في الحماية من السرطان مثل سرطان القولون حيث يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ويمنع تكاثرها، كما يحمي القلب والشرايين من الأمراض، إضافة إلي أنه يضبط معدل السكر في الدم، والجريش غني بالعديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين B9 ، وفيتامينات A وE و D ، فضلاً عن أهمية الجريش للجهاز الهضمي ودوره الفعال في سهولة عملية الهضم، وقد وفرنا لكم أيضًا طريقة عمل الكسكسي بالخضار. مقادير طريقة عمل الجريش السعودي لتحضير الكشنة.

ملعقة كبيرة من الزبد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثمرتان كبيرتان من البصل يتم فرمهما فرمًا ناعمًا.

ملعقة كبيرة من اللومي المطحون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. مقادير أكلة الجريش السعودية ملعقة من الزيت النباتي.

ثمرة بصل مفرومة.

نصف دجاجة.

كوب ونصف من الجريش المغسول ومنقوع.

ربع كوب من الأرز المصريّ.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

كوب ونصف من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبادي.

عصير ثمرة ليمون. طريقة عمل جريش لذيذ جداً لتحضير الدجاج: نقوم بتسخين كمية قليلة من الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم نضيف البصل مع التقليب، ونضيف الدجاج ونقلبه مع البصل، نقوم بصب الماء ونترك الدجاج حتى ينضج. لتحضير الكشنة: نذيب الزبدة مع الزيت في مقلاة على النار، ثم نضيف مفروم البصل ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف إليه مطحون اللومي والقرفة والهيل والكركم والملح، وصلصة الطماطم. نرفع نصف الدجاجة من المرق، ونخليه من العظم ونقطعه إلى قطع صغيرة الحجم. نضيف الجريش والأرز لمرق الدجاج، ثم نضيف الكمون مع التحريك، ثم نسكب اللبن على الجريش، ونضيف الملح. نغطي القدر ونترك الجريش وعندما يبدأ بالنضج، نضيف الدجاج المخلي، ثم نضيف اللبن الزبادي مع التقليب وإضافة القليل من الماء، ونترك القدر على النار لمدة 10 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون. نقوم بضرب المكونات بملعقة خشبية حتى يتم هرس الجريش، ويقدم ساخنًا ويزين الطبق بالكشنة.

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