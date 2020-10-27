نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية وشروط التسجيل في برنامج إيجار وأهم أهدافه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج إيجار واحد من أهم البرامج الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم برنامج إيجار العديد من التسهيلات والحلول لجميع المشكلات التي تواجه المؤجر والمستأجر، ويتم توثيق عقد الإيجار بشكل إلكتروني بكل سهولة وهذا ما سنقوم بعرضه والحديث عنه من خلال هذا المقال التالي.

كيف يتم التسجيل في برنامج إيجار:

هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن طريقة للتسجيل في برنامج إيجار، حيث يعمل على إيصال جميع الحقوق للمشتركين في هذا البرنامج من خلال توضيح حق كل فرد، ويمكن التسجيل في برنامج إيجار الإلكتروني عبر الإنترنت.

من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة والمطلوب وتسجيل ها في الأماكن المخصصة لذلك، من حيث تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال ورمز التحقق المرئي.

وبعد قليل سوف يتم استلام رسالة على الهاتف تحتوي على الرقم السري المكون من أربعة أرقام، ويجب تسجيل هذا الرقم في المكان المخصص له.

وبالتالي سوف تكون انتهيت من إجراء عملية التسجيل في برنامج إيجار الإلكتروني، ويتم إنتظار الجواب المناسب.

أهم الشروط للتسجيل في برنامج إيجار الإلكتروني:

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، على التقييد ببعض الشروط من أجل التسجيل في برنامج إيجار الإلكتروني.

حيث يجب أن يكون الوسيط بين المؤجر والمستأجر سعودي الجنسية.

ويكون مالك لسجل تجاري على العقار.

ويجب أن يكون هذا السجل التجاري ساري.

أهم أهداف برنامج إيجار: