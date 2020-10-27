نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ساند الجديدة 1442 للعاطلين عن العمل وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامجٌ تكافليةٌ عديدة أطلقتها الحكومة السعودية، لدعم فئات كثيرة، بينها العاطلون عن العمل، الذين يبحثون عن شروط ساند الجديدة 1442، وهو برنامج يدعم كل مَن فقد عمله، لظروف خارجة عن إرادته، وكذلك خريجي الجامعات الذين لم يحصلوا بعد على فرصة عمل مناسبة لمؤهلهم الدراسي وخبراتهم العلمية، خصوصًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة هي التي تشرف علي نظام ساند التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات.

وتدعم حكومة المملكة هذه الفئات التي تحتاج إلى العمل والكسب الحلال، بصرف إعانات شهرية، حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة، ولحين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم في القريب العاجل، إذ بدأ هذا النظام منذ 6 سنوات في البلاد، فيما لاقى إقبالا شديدًا من الكثير، لاسيّما أنه يدفع أكثر من 50% من رواتب العاطلين عن العمل والمشتركين فيه.

شروط ساند الجديدة 1442

وننشر من خلال موقعنا، شروط ساند الجديدة 1442 للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية، والتي يجب توافرها حتى يجري تسجيلهم في هذا النظام، وذلك على النحو الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم للتسجيل في النظام سعودي الجنسية.

عُمر المستفيد أقل من 60 عامًا.

يكون قادرا على الاستمرار في العمل.

ألا يكون ممتلكًا لمصدر دخل آخر.

التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 3 أشهر من تركه للعمل.

لم يترك العمل بإرادته، وعليه إثبات ذلك بالمستندات.

أن يمر عليه سنة كاملة في الوظيفة التي تركها وفقاً المادة 14 من نظام ساند.

التسجيل في نظام ساند ضد التعطل عن العمل

وبعد معرفة شروط ساند الجديدة 1442، فإنه من الممكن التسجيل في نظام ساند ضد التعطل عن العمل، للحصول على دعم نظام ساند كورونا، في حالة فقدان العمل، لحين إيجاد عمل جديد، وذلك باتباع الخطوات الآتية: