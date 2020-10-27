نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى من أسواق العثيم أسعار الخصم والتنزيلات على المواد الغذائية والهواتف الذكية لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم، عروض هايبر العثيم من العروض المميزة بالمملكة العربية السعودية، ويوجد لها منافذ عديدة للبيع سواء كان جملة أو أركان، وتعتبر شركة العثيم من أهم الشركات التي تنقسم ما بين السوبر ماركت والهايبر ماركت.

عرض خصومات أسواق العثيم

تمتلك شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية العديد من الأسواق التي يصل عددها حوالي” 183″ فرع يكون ذلك على مستوى السعودية وإليكم بعض عروض العثيم:

أرز بسمتي الوليمة وزن 10 كيلو بسعر 62.95 ريال سعودي.

حليب نيدو بودرة وزن 2.250 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد وزن 1100 جرام بسعر 119.95 ريال سعودي.

علبة شاي ليبتون عدد 200 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي.

صابون اريال مركز 2,5/ بلاتنيوم 2,25 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

زيت نور دوار الشمس 2 في 1,5 لتر في 750 مل بسعر 29.95 ريال سعودي.

جبن بوك كاسات بيضاء وزن 910 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.

أناناس سعر الحبة 6.75 ريال سعودي.

جوافة كرتون بسعر 9.50 ريال سعودي.

تفاح أخضر وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

موز وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

كوسة خضراء وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

باذنجان رومي أسود وسط وزن كيلو بسعر 2.75 ريال سعودي.

علبة طماطم شيري بسعر 4.95 ريال سعودي.

ثوم وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

عروض تخفيض العثيم على الجوالات والتليفزيونات حتى الثلاثاء 2020/10/27