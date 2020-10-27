استخراج رخصة قيادة 1442 بالمملكة للمواطنين والمقيمين عبر أبشر الجوازات

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عمر شويل - جدة يُتابع العديد من المواطنين والمقيمين الإجراءات الجديدة المُتخذة من أجل استخراج رخصة قيادة 1442 بالمملكة للمواطنين والمقيمين، حيث أن استخراج الرخصة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثيريين لقيادة السيارات والقدرة على التحرك بها بأمان داخل المملكة، نظرًا للارتفاع الشديد في أجرة المواصلات، ويمكن الحصول على الرخصة بكل سهولة فهو ليس أمرًا مُستحيلًا ولكنه يحتاج إلى المزيد من الإجراءات.

استخراج رخصة قيادة 1442 بالمملكة

بناء على رؤية المملكة الجديدة 2030 فأن الحكومة السعودية تقوم بمنح المقيمين والمواطنين رخص قيادة ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدمها لهم والتي تم الإعلان عنها من قبل خادم الحرمين الشريفين، وذلك في إطار تنمية وتطوير الأداء الحكومي بالمملكة وأحكام القانون، بشرط استيفاء الشروط المُقدمة من الدولة واحضار الأوراق اللازمة وسداد المخالفات المرورية في حالة تجديد الرخصة إن وجدت.

الأوراق اللازمة لاستخراج رخصة القيادة

ولكي يستطيع المتقدم الحصول على الرخصة لابد من تقديم بعض الأوراق والتي من بينها :

6 صور شخصية مقاس 4*6.

صورة من الإقامة مع الأصل للمطابقة للمقيمين.

صورة من رخصة القيادة المرورية التي يستخدمها المقيم في بلده.

صورة من الهوية الوطنية للكفيل.

خطاب إثبات تعريفي من جهة العمل المُسجل بها الوافد.

شهادة خبرة في قيادة السيارات، إذا كان الوافد سجل في القيادة مُسبقًا.

حافظة لحفظ الأوراق جميعها من التلف.

شروط استخراج رخصة القيادة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المواطنين والمقيمين من أجل استخراج رخصة القيادة، وتلك الشروط من بينها :

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام في حالة استخراج رخصة خاصة، وفي حالة مركبات الاشغال أو العمل في الشركات يجب ألا يقل العمر عن 20 عام.

لابد أن يجتاز الفرد كافة الاختبارات النظرية والاختبارات العملية التي تتابعها وتجريها لجان خاصة من وزارة المرور.

دفع كافة الرسوم المُستحقة لاستخراج الرخصة.

أن يقدم المواطن شهادة لإثبات حسن السير والسلوك.

خطوات استخراج رخصة قيادة