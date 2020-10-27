طريقة فتح حساب في البنك الاهلي التجاري NCB خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك الاهلي التجاري NCB ، يوفر البنك الأهلي لعملائه طريقة سهلة وآمنه لفتح حساب جاري لديه وذلك عبر القنوات الإلكترونية، فهو يعمل على توفير الوقت وجهد العميل وتبسيط عملية فتح حساب جاري في البنك الاهلي التجاري NCB، كما أنه يمكن للمواطن والمقيم فتح الحساب ولكن مع توفير الشروط اللازمة لذلك.

شروط فتح حساب في البنك الاهلي التجاري NCB

توفير هوية وطنية للمواطن السعودي.

توفير هوية مقيم سارية المفعول.

طريقة فتح حساب في البنك الاهلي التجاري NCB

الدخول على الموقع الرسمي للبنك التجاري NCB

الدخول على إحدى القنوات الإلكترونية.

اختيار فتح حساب جاري.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الجوال.

إدخال المعلومات الخاصة بالعميل.

إتمام عملية إنشاء حساب جاري بالريال السعودي.

سترسل لك رسالة إشعار لتوجه لإحدى أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة من البنك الأهلى.

البنك الأهلى التجاري بالسعودية يعد من أكبر البنوك السعودية، فهو يوفر الكثير من الخدمات التمويلية المتنوعة للمواطن والمقيم بالمملكة، ومن اهم تلك الخدمات هي خدمة التمويل الشخصي السريع خلال دقيقة للوافدين وبدون الحاجة لكفيل، مع إمكانية السداد المرنة والتي قد تصل إلى خمس سنوات، كما أن التمويل الشخصي داخل البنك يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، ويوفر البنك إمكانية لتأجيل قسط شهري فى السنة لتسهيل على عملائه، كما أن البنك يتميز بأنه تمويل شخصي يتوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية، يذكر أيضا أن طلب الموافقة على التمويل الشخصي للعميل يصل له خلال دقيقة وذلك بعد تحويل الراتب الشهري وذلك عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي الموجود على منصة سلفة السعودي في جميع مناطق المملكة.

التمويل الشخصي فى البنك التجاري السعودي وأهم مميزاته.

يتميز بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز بأنه فوري خلال 15 دقيقة يتم الموافقه عليه.-

كما يتميز بأنه إداع فوري لحساب العميل وذلك فى حال البيع.

يتيح اللعملاء إمكانية الإحتفاظ بالإسهم للإستثمار أو الحصول على سيولة مالية.

يتميز بإنه يبدأ من خمسة ألف ريال سعودي وقد يصل إلى مليون ونص ريال سعودي.

يتميز بأنه يتيح للعميل فترة سداد مرنه تصل لخمسة سنوات.

كما يوفر إمكانية تأجيل قسط شهري سنوياً.

ملخص عن البنك الأهلى التجاري

هو يعد من أكبر البنوك السعودية وأيضاً العربية، يرجع تاريخ البنك لعام 1953، وقد بلغ رأس مال البنك حوالي 30 مليون ريال سعودي، فتبلغ حصة البنك الأخلي 90.71% من أسهم شركة الأهلى المالية الرائدة فى المصروفية الاستثمارية، بالإضافة إلى 67.03% حصة البنك فى بنك تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي وهو البنك الرائد فى قطاع المصرفية الأسلامية فى تركيا.