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عمر شويل - جدة شروط وضوابط العمرة للقادمين من الخارج بالسعودية نذكرها لكم بعد أن قررت المملكة أن تعيد فتح باب العمرة أمام القادمين من الخارج، في إطار تطبيق المرحلة الثالثة من عودة الحياة بشكل تدريجي، ومن المقرر أن تبدأ من الأسبوع القادم، وقد وضعت وزارة الحج والعمرة بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المعتمر قبل دخول المملكة، وذلك في سبيل الحفاظ على صحة كلا من المواطنين، والقادمين من الخارج، وسوف نلخص أهم ماجاء في بروتكول استحقاق العمرة في التالي.

شروط وضوابط العمرة للقادمين من الخارج بالسعودية

بالنسبة للفئة العمرية المسموح لها بالاعتمار، تم تحديد السن مابين ال 18 عام، وصولا إلى 50 عام، أما مادون ذلك فلا يسمح له بالاعتمار في تلك المرحلة.

يجب أن يخضع المعتمر لفحص ال Pcr قبل السفر ب 72 ساعه بحد أقصي وبتأكيد يجب أن تكون النتيجة سلبية من الفيروس، ويجب أن تكون الجهة الصادر منها النتيجة موثوق منها.

شروط وضوابط العمرة بالسعودية

يجب أن يكون هناك حجز مسبق ووفقا للعدد المحدد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك بالنسبة للصلاة والعمرة في ” المسجد النبوي، والروضة، والمسجد الحرام”

يشترط على كل معتمر أن يخضع للعزل الصحي لمدة 3 أيام، وأن يحجز سكن بكل الخدمات المعيشية خلال فترة العزل بواقع 3 وجبات يومياً.

يجب أن تتحقق الشركة المسئولة عن رحلات العمرة من كافة بيانات المعتمرين بالنسبة للسن، والكشوف الصحية وبيانات التذكرة،وتكون البيانات دقيقة جداً، وسوف يتحمل وكيل السفر نتيجة عدم الالتزام، ويجب أن تخطر الشركة المعتمرين عن شرط العزل الصحي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة، وستطبق فترة العزل في الفندق الخاص بالمعتمرين، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعات بحيث لاتزيد المجموعة الواحدة عن 50 شخص، وسيكون لكل مجموعة قاعد مسئول عنها.

ستتابع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بكل حزم الخدمات المقدمة من قبل الشركات للمعتمرين سواء السكن أو المعيشة، ووسائل المواصلات وستعمل على تأمين أى قصور، وسيتم تحديد الدول التي يستم استقبال المعتمرين منها والأعداد المقرر استقبلها وفقا لإجراءات الاحترازية.