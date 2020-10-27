نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سكني برقم الهوية رابط وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن سكني برقم الهوية من أهم الموضوعات التي تلقي أهتمام كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم برنامج سكني منتجات متنوعة المواطنين والأسر بالمملكة من متوسطي و محدودي الدخل، كما حددت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية شروط التقدم في سكني 1442، حيث تعمل هذه الشروط على ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة بالمجتمع من الدعم، ويجب أن تكون هذه الشروط قائمة ومستمرة من تاريخ التقديم وحتي تاريخ الاستحقاق حسب ما أعلنته الوزارة.

نقدم لكم عبر هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء مستفيدي سكني من خلال رابط موقع وزارة الإسكان، وعرض لتطبيق سكني الجديد الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية لتقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين بالمملكة.

الاستعلام عن سكني برقم الهوية

يتم التسجيل في دعم سكني من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية، بعد الانتهاء من حجز سكني إلكترونيًا، يمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم السكني من خلال خدمة الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية بعد استيفاء شروط التقديم على سكني، وفيما يلي عرض للطريقة بالتفصيل

الولوج إلى رابط موقع وزارة الإسكان . اضغط على كلمة”تسجيل الدخول”. قم بالضغط على القائمة الخاصة ب”حسابي”. أملاء البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. اضغط على أيقونة استعلام عن الإسكان برقم السجل. قم بإدخال رقم السجل الخاص بك. قم بالضغط على كلمة”استعلم”.

بهذه الطريقة تظهر على الشاشة نتائج الاستعلام عن سكني برقم السجل للتعرف على أسماء المستفيدين من برنامج سكني 1442 وطريقة الاستعلام عن استحقاق وحدات الإسكان عبر دعم سكني المقدم من صندوق التمويل العقاري بالمملكة.

تطبيق سكني للهواتف الذكية

يعد سكني هو البرنامج الذي اعتمدته الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الإسكان لرفع نسبة تملك المواطنين لمسكن في جميع أنحاء المملكة، حيث يوفر برنامج سكني حلول سكنية مختلفة ومتنوعة وخيارات متميزة للمسجلين في قوائم الانتظار لدي وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية.

وعلى الجانب الأخر أطلقت وزارة الإسكان تطبيق سكني للهواتف الذكية حتي يتمكن المواطنين بالمملكة من متابعة آخر الأخبار والمستجدات حول منتجات الإسكان الجديدة والمشاريع السكنية والمالية والاطلاع على آخر التحديثات حول منتجات سكني أول بأول ويمكن تحميله من خلال جوجل ستور أو أبل ستور.