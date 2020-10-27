نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد للمدنين والعسكريين الشهر الجديد وكيفيه صرفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب التقاعد تتمتع وزارة المالية داخل المملكة السعودية بالعديد من الأقسام الهامة داخل البلاد، فهناك مثلاً مؤسسة التقاعد التابعة لها من أكثر المؤسسات النظامية داخل الدولة التي تقوم بعرض جميع الجداول الخاصة بمواعيد صرف رواتب التقاعد لجميع المتقاعدين، تابعونا لتتعرفوا على المزيد.

موعد صرف رواتب التقاعد

سب ما تم نشرة في أول شهر سبتمبر السابق وهو الشهر الذي بدأت في مؤسسة التقاعد بالعمل على صرف رواتب التقاعد منها في عام 1442، ذلك حيث أنهم عملوا على تحديد يوم ثابت يستطيع من خلالها الموظف الذي قام بالتقاعد بأخذ راتبه بشكل شهري منتظم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.

ما عدا إذا وافق هذا اليوم يوم عطل يكون في اليوم الخميس أو الأحد إذا صدف اليوم الجمعة أو السبت، يمكن للموظف المتقاعد القيام بالذهاب إلى البنوك، للقيام بأخذ راتبه كاملاً في اليوم الذي يتم فيه صرف هذه المعاشات حسب الجدول الذي قامت المؤسسة بنشره.

الاستعلام عن رواتب التقاعد