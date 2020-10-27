نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 في السعودية وأهم المواصفات والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 12 في السعودية وأهم المواصفات والمميزات سعر ايفون 12 في السعودية سؤال مهم يشغل بال الكثير من الأشخاص عشاق استخدام هواتف الأيفون، حيث أن شركة أبل قد قدمت العديد من الهواتف الجديدة التي تضم أنواع الكثير من التصاميم والامكانيات المختلفة، ومن بينهم هاتف أيفون برو ماكس 12 ويعتبر هو الأعلى سعراً بين سلاسل الهواتف المقدمة من قبل شركة أبل، وتعمل بنظام تشغيل iOS v14.0، كما يعمل هذا الهاتف بمعالج سداسي النواة A14 Bionic، وهو ذاته التي يتم استخدامه في ايفون 12 العادي والبرو والميني أما بالنسبة إلى برو ماكس فهو يحتوي على الكثير من الترقيات، وسوف نستعرض لكم سعر ومواصفات ومميزات الهاتف بالسطور القادمة.

سعر ايفون 12 في السعودية

يعد واحد من الهواتف التي انتجاتها شركة أبل ومتاح باللون الجرافيت والذهبي والأزرق والفضي، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 ويبدأ سعر ايفون برو 12 من حوالي 1220 يورو بما يساوي 1.400 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في المملكة السعودية 5.300 ريال سعودي تقريباً.

سعر الهاتف في مصر طراز 128 جيجا بايت بمتوسط 27 ألف جنية مصري.

سعر الهاتف في الإمارات 5.300 درهم إماراتي.

أهم مواصفات هاتف ايفون برو 12

يحتوي الهاتف على كثير من المواصفات أهمها:

يحتوي على شاشة Super Retina XDR OLED، وتبلغ دقة شاشته 2778× 1284 بكسل أما كثافته 458 بكسل للبوصة.

مدعم ببطارية 3500 mAh وتدعم الشحن السريع بحوالي ذ8 وات ويصل شحن الهاتف لنسبة 50% في حوالي نصف ساعة، كما انه يدعم الشحن الاسلكي بقدرة 15 وات من خلال منفذ Lightning, USB 2.0.

جسم الجهاز 160.8×1 × 6.4 ملم، بجانب أن وزن الهاتف حوالي 228 جرام ويحتوي على زجاج مسطح الهدف منه حماية الشاشة مقاومة للماء والغبار.

الشاشة 6.7 إنش Super Retina XDR OLED بدقة 1284 × 2778 بكسل معدل العرض إلى الارتفاع 19.5:9 بكثافة بكسلات 458 معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

مميزات هاتف ايفون برو 12

يحتوي الهاتف على العديد من المزايا المختلفة ومنها: