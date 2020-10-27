نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في ملعب الجامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نادي النصر السعودي هو فريق كرة قدم سعودي تأسس عام 1955م الموافق 1375 هجرياـ يلقب الفريق من قبل مشجعيه بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية كرة القدم بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998 وقد حصد على جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة ويلقبه عشاقه أيضاً بـ القاري كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في أربع قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا قدم نادي النصر العديد من اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير والكثير من أجل رفعه النادي واحتلاله المراكز المتقدمة في جدول الدوري السعودي ويلعب النصر مبارياته الرسمية على ملعبه ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي يتسع لحضور 30 ألف متفرج بينه وبين نادي الهلال تنافس كروي حيث غالباً ما يخوض الفريقين مباريات حماسية تعرف المواجهات المباشرة في المملكة

نادي النصر في ملعب الجامعة علي موعد مرتقب بعد 40 يوم

ستكون مباراة النصر السعودي أمام الاتفاق السعودي ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هي المباراة الأولى على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض داخل المملكة العربية السعودية ووقع رئيس نادي النصر ومحمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية عقدا تجاريا يخوض مواجهات النصر مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود لمدة عشر سنوات وكان النادي والشركة اتفقا مبدئيا بعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة أن تكون مباراة النصر أمام الاتفاق المقررة في الخامس من (ديسمبر) المقبل أي بعد 38 يوما هي المباراة الأولى وأكد النصر أن تفاصيل عقده الاستثماري الضخم مع شركة الوسائل الفائزة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود سيعلن خلال مؤتمر صحفي بحضور باقي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف دول العالم وقالت في بيان مقتضب سيتم الإعلان عن اسم العلامة التجارية السعودية التي ستحظى بحقوق مسمى الاستاد الرياضي في مؤتمر تفصيلي خلال الأيام القادمة

النصر يقدم الشكر لأحمد موسى ويفسخ عقدة بالتراضي

قام المسئولين داخل نادي النصر السعودي بتوجيه الشكر للاعب النيجيري أحمد موسي ودفع مقدم باقي عقدة