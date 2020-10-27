بهدفي سالم و”جيوفينكو”.. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى

بلادي – الرياض :أقصى الهلال نظيره أبها من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالانتصار عليه 2-0 في اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن نصف نهائي البطولة.
استحوذ الهلال على الكرة، فيما اعتمد أبها على الهجمات المرتدّة؛ حيث أسفر امتلاك صاحب الأرض على الكرة عن الهدف الأول الذي سجله سالم الدوسري (الحل الفردي) من تسديدة على قوس منطقة الجزاء عند الدقيقة 28 من عمر المباراة.
ومع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول ضاعف الإيطالي سيبيستيان جيوفينكو النتيجة لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الثاني، إثر تمريرة متقنة من سالم الدوسري عند الدقيقة 45+1.
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