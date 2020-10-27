السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

بلادي – الرياض :عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.
وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
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