الرئيس الجزائري يدخل المستشفى.. والرئاسة تكشف وضعه الصحي

بلادي – الرياض :دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى المركزي للجيش بالعاصمة، بعد ثلاثة أيام من دخوله الحجر الصحي الطوعي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق، وإنه دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بناء على توصية الأطباء، وأن تبون يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

وكان الرئيس الجزائري قد دخل يوم السبت الماضي الحجر الصحي الطوعي، بعد إصابة عدد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا.