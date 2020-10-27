أكاديمي يكشف أسباب الأمراض الوراثية النادرة عند بعض الأسر السعودية

بلادي – الرياض :كشف نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز المالك، بعض العوامل الوراثية التي قد تؤدي إلى أمراض نادرة في الأسر السعودية.
وأوضح، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن استمرار زواج الأقارب لمئات السنين تسبب في أن تكون الأمراض الوراثية النادرة موجودة في المجتمع السعودي بشكل أكبر من المعدلات العالمية.
وأكد أن البرنامج الخاص باكتشاف مسببات الأمراض الوراثية النادرة “جينيوم” نجح في تقديم منصة تساعد السعوديين على اكتشاف الأسباب الوراثية الخاصة بحالات التشوه في الأجنة.
يُذكر أن البرنامج نجح في توثيق 7.5 ألف متغير مسبب للأمراض الوراثية في المملكة، منها 3.5 ألف متغير جيني تتسبب في أكثر من 1200 مرض وراثي نادر.
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