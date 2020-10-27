وفاة الفنان الكوميدي صالح الزراق في مستشفى الملك فهد بعد معاناة مع المرض

بلادي – الرياض :توفّي الفنان الكوميدي الشعبي صالح الزراق، عصر اليوم (الثلاثاء)، في مستشفى الملك فهد بالرياض بعد تعرّضه لنوبة ضيق تنفس فضلاً عن معاناته الطويلة مع أمراض المعدة والجهاز الهضمي.
وذكر مغردون أنه توفي بعد يومين من دخوله المستشفى، وأن الصلاة عليه ستقام غداً في مقبرة الحائر بالرياض بعد صلاة العصر.
كما نعاه آخرون مشيرين إلى أن حضوره في أي مجلس كان كفيلاً بتحويله إلى بهجة وسعادة.
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