“سكني” يوفر أكثر من 2.3 ألف أرض سكنية بالرياض والشرقية والجوف.. والحجز إلكترونياً

بلادي – الرياض :أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الثلاثاء)، عن إضافة 8 مخططات سكنية جديدة متاحة للحجز عبر البوابة والتطبيق، لتصل المخططات إلى 213 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض.
وتوزعت المخططات على 4 مناطق توفر 2323 قطعة أرض، منها 4 مخططات في منطقة الرياض، تشمل مخططين في محافظتي ثادق وشقراء.
وتم توفير 867 أرضاً في مخطط “ثادق 366” و24 قطعة أرض في “ثادق 286″، وفي محافظة شقراء يوفر مخطط “القصب” 27 قطعة، ومخطط “حريملاء 714” يوفّر 19 أرضاً.
ويوجد مخططان من المخططات الجديدة بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية، وهما مخطط “الحسي” الذي يوفر 619 قطعة و”النعيرية 90/10″ ويضم 65 قطعة أرض سكنية.
فيما يوفر مخطط “ميقوع” بمحافظة طبرجل بالجوف 302 قطعة أرض، ووصل إجمالي القطع في مخطط “درة الجموم” بمحافظة الجموم إلى 589 أرضا، علاوة على مخطط “أنوار القادسية” الذي أُطلق الأسبوع الماضي في تبوك.
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