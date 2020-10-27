وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل

بلادي – الرياض :برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تنظم الشؤون الصحية بالحرس، المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية، وذلك بالتعاون بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “KAIMRC، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية “KSAU-HS”.
ويقام المنتدى افتراضياً يومي 4 و5 من شهر نوفمبر، ويحمل عنوان “لقاحات كوفيد 19.. التحديات العالمية والمستقبل”، ويتزامن مع الجائحة العالمية “كورونا”.
ويستهدف المنتدى خبراء الأبحاث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممولي الأبحاث الصحية، وممثلي الجهات الحكومية الصحية، وأيضاً خبراء البحث والتطوير والمسؤولين.
يشار إلى أن الساعات الطبية التعليمية للمنتدى معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCHS).
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