نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل إلى 100 ألف ريال للمواطنين والمقيمين من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية من أهم البنوك التي تقدم العديد من التمويلات والخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين ويحرص البنك في جميع معاملاته المصرفية المختلفة أن تكون تلك التعاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد تحدثنا سابقاً عن التمويل الشخصي للمتقاعدين المقدم من البنك ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم منتج آخر من التمويلات المقدمة من البنك وهو تمويل للمواطنين والمقيمين بقيمة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي على فترة سداد تمتد إلى تسعة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين من بنك سامبا

هناك مجموعة من المميزات التي أعلن عنها البنك التمويل الشخصي المقدم منه ومن هذه المميزات التالي:

التمويل متوفر ومتاح للمواطنين من أبناء المملكة وللمقيمين أيضاً. هامش ربح يصل إلى 0%. قيمة التمويل تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. فترة سداد تمتد حتي تسعة أشهر. التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سقوط المديونية في حال الوفاة أو حدوث عجز كلي. إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول. لا يحتاج إلى وجود كفيل. الحصول المجاني على بطاقة سامبا الائتمانية.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل

يضع البنك مجموعة بسيطة وسهلة من الشروط يجب توافرها في المتقدم لكي يتمكن من الحصول على التمويل:

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

الحد الأدنى لراتب المتقدم لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

بالنسبة للمقيمين يشترط وجود مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

للمواطن والمقيم لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن شهر واحد على الأقل.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

تعبئة نموذج بطلب للحصول على التمويل.

للمواطن صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

للمقيم صورة الإقامة وتكون سارية المفعول.

خطاب تحويل الراتب موقع من جهة العمل.

خطاب تعريف من جهة العمل بمسمي الوظيفة وقيمة الراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل.

عنوان المقيم في البلد الأم.

بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك والضغط على التمويل الشخصي ومنها تمويل شخصي يصل إلى 100 ألف ريال والإطلاع على الشروط والأحكام والمميزات قم بالضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن وأدخل جميع البيانات المطلوبة ثم اضغط على إرسال.