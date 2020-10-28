نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بالتقسيط الميسر بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بالتقسيط الميسر من شركة اليسر للإجارة والتمويل من القروض التمويلية التي سوف نشرحها اليوم بالتفصيل حيث شركة اليسر من أهم الشركات العريقة في سماء المملكة العربية السعودية التي توفر العديد من الخدمات التمويلية ومنها تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل السيارات والتمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى ثلاثة سنوات وأمتازت بأنها بدون موافقة الكفيل إلى مبلغ 100 ألف ريال ويمكن اليوم التقديم عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى مقرات الشركة عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع فروع المملكة العربية السعودية مزايا التقديم على قرض بالتقسيط الميسر من شركة اليسر للتمويل قرض شخصي بدون موافقة الكفيل الغارم

تمويل شخصي بمبلغ 200 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل الغارم

التمويل الشخصي المسموح بيه بدون كفيل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي

القرض بهامش ربح منافس عن باقي الشركات

تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة شهرية لمدة ستة وثلاثون شهر

مطابق القرض الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية شروط وأحكام الحصول على قرض شخصي بالتقسيط الميسر من شركة اليسر للتمويل المتقدم لابد أن يكون من المواطنين السعوديين الجنسية

الراتب الشهري 6000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي

يتطلب أن عمر العميل المتقدم يبدأ من 21 عام إلى 60 عام ويتطلب للمتقاعدين 70 عام

فترة خدمة العمل 6 أشهر فأكثر للموافقة على طلب القرض الشخصي من شركة اليسر المستندات والأوراق المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص بالدولة كشرط أساسي

توفير الهوية الوطنية للعميل والعنوان الوطني

كشف حساب بنكي للقطاع الخاص للموافقة على القرض

نموذج أستقطاع للمتقاعدين لضمان الحصول على طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية طريقة الحصول على طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل يلزم المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب القرض الدخول على موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل

الضغط على طلب القرض الشخصي بأقساط ميسرة

تسجيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم المتقدم والراتب الشهري ومبلغ التمويل الشخصي ثم ارسال الطلب للموافقة عليه

عند الموافقة على طلب التمويل الشخصي يتم استكمال البيانات المطلوبة في أحد فروع شركة اليسر الإجارة والتمويل بالسعودية

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