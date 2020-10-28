نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء مصرف الراجحي الجديد للسعوديين والمقيمين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء مصرف الراجحي، في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر مصرف الراجحي من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية، ويقوم البنك بتقديم عدد من الخدمات الهامة والمميزة إلى كل عملائه سواء من المواطنين او المقيمين، ومن بين هذه الخدمات طلب اعفاء من قرض بنك الراجحي السعودي، ودائما ما يبحث العميل عن الاعفاء الجديد من بنك الراجحي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على هذه الخدمة التي يقدمها بنك الراجحي إلى كل عملائه، والراجحي في جميع معاملاته المصرفية لا يخالف الشريعة الإسلامية بل يطبق ما جاء به الشرع، وهناك خدمه اخرى وهى استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية والتي من خلالها يمكن التعرف على أنواع قروض الراجحي، ويقوم البنك بمساعدة الأشخاص أصحاب الدخل المحدود في عمل مشاريع صغيره تساعدهم على حياه كريمه في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بل والعالم أيضا.

اعفاء مصرف الراجحي

في وقت سابق جاء مصرف الراجحي بإعلانه عن اعفاء كافة عملائه من دفع أي رسوم خاصه ببطاقات الصرافة الآلية، و اعفاء بنك الراجحي الجديد يعد من الأخبار السارة لجميع المستفيدين وهذا الاعفاء لجميع الفروع في الأراضي السعودية، والإعفاء يشمل الإصدار والتجديد وبدل فاقد وبدل تالف لبطاقه الصرف الآلية، وجاء البنك بالتشديد على عدم اخذ أي رسوم ماليه من العملاء أو خصم أي رسوم على بطاقات الصراف الآلي، وهذه الخطوات تعتبر من اهم الخطوات التي اتخذها الراجحي.

خطوات التقديم على قرض الراجحي

عدد من الخطوات التي عليك اتباعها من اجل التقديم على قروض مصرف الراجحي، وهذه الطريقة تساعدك على التقديم بشكل صحيح، وهى كالتالي.

أولا يجب الدخول أولا على موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

عليك بتقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، أو صورة الإقامة للمقيمين.

عليك بتقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من جهة العمل، بها المسمى الوظيفي و الراتب الشهرى.

خدمات مصرف الراجحي السعودي

يقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عدد من القروض والتمويلات الهامة، ومنها اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وهى احد اهم التمويلات التي تقدم من الراجحي حيث أن هذه الخدمة عدد كثير من البنوك لا يقدمها، وأيضا من ضمن هذه الخدمات اعفاء مصرف الراجحي.