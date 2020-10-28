“الحارثي” و”وترا” ينعشان أمسية مركزحي الشرائع بتدريب نظري وعملي

دوت الخليج – مكة المكرمة : أحمد السبيعي

أنعش ثنائي الإنعاش القلبي الرئوي المدربان المعتمدان الأستاذ إسماعيل وترا ، وزميلة الأستاذ محمد الحارثي أمسية مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة التي أقيمت مساء يوم أمس الثلاثاء الـ27 من شهر أكتوبر الجاري ، وقدما فاصلا من المهارة في إيصال المعلومة بطريقة شيقة تعتمد على الشرح النظري والتطبيق العملي على الدمى التي تحاكي جسم الانسان

وتحدث الحارثي عن مراحل تقديم المساعد للمصاب ، وأكد أن انقاذ حياة الانسان عمل لا يساويه عمل ذاكرا قول الله تعالى ” مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ”

ثم ذكر مراحل عمليه لانعاش وقال ” نبدأ أولاً بالتأكد من سلامة المكان وعدم وجود أي أخطار على المسعف والمصاب ، ثم ذكر باقي الخطوات بادئاً بالتأكد من التنفس ونبض القلب ، ثم قياس تنفس المصاب ، ذاكراً آلية تحديد موضع عمل الإنعاش القلبي الرئوي ، وكيفية تحديد النبض بوضع الاصبعين السبابة والوسط في منطقة تحت الاذن ، وقبل ذلك ضرورة التأكد من حالة المصاب بتوجيه نداء مع تنبيه جسدي خفيف

ونفذ “وترا” عمليا على الدمى كيفية وضع اليدين على صدر المصاب والضغط على القلب لا نعاشه ، بعدها طبق الحاضرون ما شاهدوه عمليا ، وسط تفاعل الجميع

وفي ذات الشأن نقل فريق العمل بالمركز أمسية التدريب إلى شريحة كبيرة من الحاضرين عبر التطبيق الاجتماع ZOOM بالقاعة الثقافية الخاصة بالمركز ، وفي ختام الأمسية كرم المركز المدربان على جهدهم في تقديم الأمسية

ومن جانبه عبر المدرب محمد الحارثي عن سعادته للتفاعل الكبير الذي وجده من المشاركين في التدريب ، مؤكدا أن الهدف من الأمسية التطبيق المباشرة على تدريب الإنعاش القلبي الرئوي ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية أن يتعلم كل شخص كيفية القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي عند الحاجة ويسهم في انقاذ حياة انسان

فيما قدم المدرب إسماعيل وترا شكره وتقديره للقائمين على مركز حي الشرائع على تميزهم وحرصهم على إقامة هذه الأمسية لتقديم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي لسكان أكبر احياء مكة “الشرائع ” ، مثنيا على نقل الجلسة التدريبية إلى شريحة كبيرة عبر التطبيق الاجتماعي ZOOM

وأوضح وترا أن دورة تدريب الإنعاش القلبي الرئوي مهمة لكل افراد الاسرة ، مطالبا الشباب بضرورة الحرص على التدريب عليها