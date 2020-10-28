بالخط العريض ..مع منى السويدان ضيفة الحلقة / نجد الثبيتي (فيديو)

الملخص

– إصابتي لم تكن عائقاً لي في مواصلة حياتي والحادث أثر عليّ كثيراً

– كنت حريصة على التغيير واعطيت نفسي مهلة شهرين لحصد أهدافي

– النجاح يتطلب الإصرار والعزيمة آخر عبارة كتبتها من عباراتي في كتابي القادم .

– وسائل الإعلام لم تُضف لنا شيئاً ولم تهتم بالمحتوى المقدم لذوي الإعاقة

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