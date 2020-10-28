يا أمانة الأحساء .. الرسائل تصلني

بقلم : الأستاذ طاهر العيثان

وأنا لم أستفد منها شيئا .. توكلت على الله قبل ظهر هذا اليوم وذهبت لبلدية جواثا لمتابعة تلك المعاملة التي مرضت وتعبت في تنقلاتها من مكتب الى آخر ومن مدينة الى أخرى ومن بلدية الى بلدية ومنها الى أمانة وهي ليست في أمان.

نعم كانت المعاملة عندما رأيتها اليوم في بلدية جواثا هزيلة منهكة من عناء السفر والترحال .. نحمدالله على سلامتها وسلامة قلب مقدمها ومتابعها الذي هو أيضا تعب من ملاحقتها ومتابعتها .

أعيدت في المرة الماضية من أمانة الأحساء الى بلدية العمران ومنها الى بلدية جواثا بحجة أنها حفظت لعدم توفر المشاريع .. وفي حالة التوفر ينظر في أمرها.

سبب يؤدي الى الوقوف والتفكر .. هل الطلب في الخطاب يحتاج الى مشروع ؟

لا.. وألف .. لا .. لابد أن هناك سوء فهم.

أوضحت لهم ذلك .. وتمت إعادة المعاملة عبر الطرق والمنافذ نفسها .. ولاحقتني الرسائل بوصولها وتسجيلها وتحويلاتها ..ومرت الأيام والأسابيع كماضيها حتى حطت رحالها في بلدية جواثا .. راجعتهم اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، لمعرفة نتيجة هذه الرحلة .. وللأسف الشديد صدمت عندما عرفت أن الرد جاء من الأمانة بأن الطلب مرفوض بسبب التشوه البصري !!!

أي تشوه ذلك الذي تسببه تلك الكتل الجمالية الموجودة في كثير من الطرقات والحدائق في ربوع الأحساء وغيرها ؟

بعد رحلة لأكثر من شهرين نجني هذه الردود ؟

هل يحتاج الخطاب الى تحويله لأحد مكاتب الترجمة لترجمة المحتوى ليفهمه المسؤلين عن هذا الشأن ؟

عموما .. الموضوع قد ينتهي الى نتيجة إيجابية بعد تفهم رئيس بلدية جواثا جزاه الله خيرا واوضح لذوي الشأن المطلوب عبر هاتفه النقال والذي ربي يرحم والديه ويكثر من أمثاله وعدني بتنفيذ المطلوب خلال الأيام القريبة القادمة .

قبل الختام ودي أذكركم بما طلبته في خطابي :

هناك مطبة من النوع الحديث على جانبي الطريق مقابل مركز الحليلة الصحي يستغلها بعض أصحاب السيارات في الدوران من جهة الى أخرى.

طلبت وضع خرسانة جمالية في الموقع لمنع الدوران منه .

بذمتكم .. هل هذا يصعب ترجمته لدى قسم الصيانة في أمانة الأحساء .

هذا الشأن يخص الأمانة وبلدياتها .. ولكن من باب الواجب تعاون المواطن مع المسؤولين في هذه الإدارات .. ولكن هل هذه المدة وهذه الردود تشجع المواطن على ذلك ؟

أترك الإجابة للجميع والله الموفق وهو خير معين .