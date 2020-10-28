“الشؤون البلدية” تطرح مسودة الاشتراطات ​الفنية لشحن المركبات الكهربائية​

بلادي – الرياض :دعا المركز الوطني للتنافسية، اليوم (الأربعاء)، العموم لإبداء مرئياتهم، حول مسودة لائحة الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية المطروحة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توضيح متطلبات واشتراطات شحن المركبات الكهربائية، والتي تتماشى مع التوجه الحديث في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من المشتقات النفطية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة. ونوه بأن استطلاع الآراء ممتد حتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، موضحا تفاصيل المسودة ونموذج استطلاع الرأي .

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