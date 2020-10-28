وزير السياحة: الإعلان عن 5 مشاريع جديدة قريبا

بلادي – الرياض :كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن 5 مشاريع سياحية بالمملكة مدعومة من صندوق الاستثمار السياحي، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد الخطيب، خلال إعلان استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، أن الوزارة تهدف لرفع نسبة السياح للمملكة إلى 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بعد أن كانت في عام 2019 نحو 40 مليون سائح.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنقل ترتيب المملكة من موقعها الحالي للترتيب السياحي من 21 عالميا إلى الخامس كنسبة لعدد سياح، مبينا أنه لا يوجد أي عذر حتى لا يصلوا إلى هذه النسبة في ظل الممكنات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وما توفره الحكومة من دعم.

ولفت إلى أن 40% من إجمالي السياح عالميًا يقصدون الأماكن التاريخية، والمملكة لديها 100 موقع تاريخي مكتشف، خمسة منها مسجلة في اليونيسكو، إضافة إلى السواحل البحرية التي تعد متميزة عالميًا، وعنصرًا مهمًا لجذب السياح.

وبيَّن أنه حتى عام 2030 سيتم بناء 500 ألف غرفة فندقية إضافية، وتلك الغرف تُنفذ بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، وتحتاج إلى عناصر بشرية للعمل فيها وإدارتها، فضلا عن التوسع في الطيران وفي النقل الأرضي والتوسع في المطارات، مقدرا إجمالي عدد الحاجة للعاملين في السياحة بـ1.6 مليون، مقارنةً بالعدد الحالي 600 ألف عامل أغلبيتهم أجانب.