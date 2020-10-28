“الصحة” تنفي صحة المقطع المتداول عن تسبب لقاح الإنفلونزا الموسمية في الإصابة بكورونا

بلادي – الرياض :نفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول عن تسبب اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية في جعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 3 أيام من التطعيم.
وكان المقطع المتداول يتضمن ظهور طبيبة تدعو مَن اعتاد على أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للبقاء في المنزل وعدم الخروج منه، بحجة أن اللقاح يجعل مناعة الإنسان ضعيفة وجسمه معرضًا أكثر للإصابة بفيروس كورونا الجديد، داعية لعدم أخذ التطعيم لمن لم يأخذه من قبل.
وأكدت الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يضعف الجهاز المناعي، وإنما يعمل على تنشيطه لإنتاج أجسام مضادة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته وأعراضه في حال الإصابة به.
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