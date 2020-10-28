تركي آل الشيخ يعلن موعد عودته إلى المملكة

بلادي – الرياض :كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، مبيناً أن ذلك سيكون يوم السبت المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “السبت off للرياض بإذن الله”، وتفاعل معه عدد من المغردين متمنين له العودة سالماً إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.