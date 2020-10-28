“سمة”: التصنيف السيادي سيرى النور قريباً.. وهذه فوائده للاقتصاد السعودي

بلادي – الرياض :كشف الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتنصيف الائتماني، نبيل المبارك، عن قرب إطلاق التصنيف السيادي، مؤكدًا أن وجود وكالة تصنيف سيادية سيوفر نظرة مستقبلية للمنتجات سواء كانت المنتجات المالية المهيكلة، أو الصكوك، أو السندات.

وأوضح المبارك، خلال مداخلة مع قناة “العربية”، فوائد أخرى للتصنيف السيادي للاقتصاد السعودي، حيث أكد أن وجوده سيرفع مستوى الشفافية، وسيعطي أيضا نظرة مستقبلية للشركات والقطاعات، بجانب تغطية الجزء الذي لا تغطيه وكالات التصنيف الدولية التي تهتم بالإصدارات الدولية دون التصنيف المحلي.

ونوه إلى أنه سيتم قريبًا وضع تصنيف جديد لقطاعات سوق الأسهم السعودية، التي لم تشملها تصنيفات الوكالات الدولية، مثل قطاعات البتروكيمياويات والصحة والتأمين والتجزئة والسيارات، مؤكداً أن العمل جارٍ ليكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية المتوقعة له.