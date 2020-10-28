توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل إصابة 416 جديدة بفيروس “كورونا”، و 19 حالة وفاة ، و 433 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 346047 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 332550 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5348 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :