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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على دعم ساند التعطل عن العمل 1442، أصدرت المملكة العربية السعودية دعم ساند في فترة التعرض لفيروس كورونا المستجد من أجل دعم العاملين المتعطلين عن العمل نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد وتأثيره على الوظائف والأعمال في المؤسسات خاصة المؤسسات والمشاريع الصغيرة لذلك تعرف في السطور القديمة خطوات التقديم على دعم ساند وكذلك الاستعلام عن الأهلية.
خطوات التقديم على دعم ساند
إن كنت من المواطنين الذين تعطلت أعمالهم في ظل انتشار فيروس كورونا، يمكنك الحصول على نسبة من الراتب الشهري الذي تحصل عليه من المؤسسة أو الشركة التي تعمل بها عن طريق التقديم على دعم ساند بشرط قبول أهليتك ومن أجل القيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
- أولاً عليك الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
- بعد ذلك عليك تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
- في الصفحة يمكنك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- بعدها عليك اختيار دعم ساند.
- انقر موافق على شريط الشروط والأحكام في الصفحة وانتقل إلى تسجيل بياناتك.
- أدخل كامل بياناتك الشخصية من الاسم والرقم والمهنة وسبب التعطل عن العمل وكالة ما يطلب منك.
- انتقل بعد ذلك إلى تقديم الطلب والذي سيخضع إلى الفحص لتأكيد أهليتك للحصول على دعم ساند.
خطوات الاستعلام عن أهلية ساند
بعد التقديم على ساند يمكنك التعرف على قبولك من عدمه من خلال الموقع نفسه لنتأكد من انك من المؤهلين للحصول على هذا الدعم فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- عليك الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- اضغط بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم باختيار التحقق من أهلية الحصول على دعم ساند.
- سجل بالهوية وانقل كود الصورة.
- عند الضغط على استعلام ستظهر أمامك البيانات المتعلقة بطلبك.
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