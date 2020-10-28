نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم السعودية من 28 أكتوبر وحتى 3نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم ،والتي تقدمها من 28 أكتوبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442 وحتى 3نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع أول 1442 هجريا، وهي عروض الأسبوع الثاني وتحت شعار “مقاضيك الشهرية” تقدم لنا تلك الأسواق مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض التي تحتوى على الكثير من المنتجات المختلفة سواء المواد الغذائية من لحوم ودجاج وأرز وبقوليات وغير من السلع الغذائية أيضا هناك الأدوات المنزلية وعروض على الأجهزة الكهربائية والتي تقدم بخصومات كبيره هذا الأسبوع والتي بدأت بالفعل في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم الآن تصفح كافة عروض العثيم هذا الأسبوع من خلال هذا المقال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

الكثير من العروض هذا الأسبوع يقدمها لنا العثيم لكافة المنتجات المنزلية من السلع الغذائية المختلفة منها اللحوم والأسماك والجبن بأنواعها المختلفة أيضا الكثير من الأنواع من المعلبات التي لا غنى عنها في أي منزل وكافة السلع التموينية الأساسية تقدمها لنا أسواق عبد الله العثيم في عروض الأسبوع الثاني من ربيع الأول ويمكنكم الآن التعرف على كافة العروض بكل تفاصيلها من خلال هذا المقال.

عروض العثيم الأجهزة الكهربائية

تقدم لنا أسواق العثيم عروض جديدة ومختلفة في الأجهزة الكهربائية وخاصة على شاشات التلفاز وأجهزة الهواتف المحمولة وتقدم العديد من الأختيارات الجيدة التي وبكل تأكيد سيكون عليها طلب هائل من زبائن ومتابعي العثيم، وتحتوي عروض الأجهزة هذا الأسبوع على:

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بمبلغ 1299 ريال سعودي

شاشة اورينو ال اي دي 32 بوصة بمبلغ 349 ريال سعودي

جوال لافا اتش بي 16جيجا بمبلغ 245 ريال سعودي

جوال هونر 9 أكس برو 256 جيجا بمبلغ 999 ريال سعودي

شاشة اور ال اي دي 40 بوصه بمبلغ 499 ريال سعودي

عروض العثيم الأجهزة المنزلية

تقدم لنا أيضا أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع عروض جديدة ومتنوعه في الأجهزة والأدوات المنزلية ومنها:

قدر ضغط لامبرت 7لتر بمبلغ 69 ريال و9لتر بمبلغ 79 ريال وأيضا 11لتر بمبلغ 89ريال سعودي

قدر هوم واي ماربل طقم 9حبة بمبلغ 159 ريال سعودي

طقم قطور سويت هوم 10حبة بمبلغ 139 ريال سعودي

طقم قدر فالبرو 12 حبة بمبلغ 179 ريال سعودي

مقلاة هوم واي 2حبة وملعقة خشب بمبلغ 39.95 ريال سعودي

عصارة حمضيات بانيكس بمبلغ 79 ريال سعودي

مكواة بانيكس بمبلغ 55 ريال سعودي

خلاط بانيكس 2*1 بمبلغ 65 ريال سعودي

قدر بانيكس لطهي الأرز سعة 8لتر بمبلغ 219 ريال سعودي

مكوارة بانيكس بخار بمبلغ 35 ريال سعودي

قدر ضغط سوبر فيسا سعة 7لتر بمبلغ 69 ريال سعودي و سعة 9لتر بمبلغ 79 ريال سعودي أما سعة 11لتر فبمبلغ 89 ريال سعودي.



يمكنك متابعة كل ماهو جديد في عروض أسواق السعودية المختلفة بشكل أسبوعي عبر موقعنا ثقفني، وسنوفر دائما كل ماهو جديد من عروض وتخفيضات مختلفة تكثر بشدة الآن في المملكة العربية السعودية مع اقتراب عروض وخصومات البلاك فرايداي التي يتابعها الملايين كل عام.