نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة ‏الصحة تعلن عن لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمراكز في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة ‏الصحة تعلن عن لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمراكز، ‏أعلنت وزارة الصحة بالمملكة السعودية عن وجود لقاح الإنفلونزا الموسمية ولكن لم تقم بتحديد موعد حتى الآن وسوف يكون متوفر في كفه المراكز الصحية، ‏وذلك جاء ردا على أحد المواطنين بالمملكة يتساءل عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي قام الوزارة بالرد عليه أنه متوفر في الوقت الحالي، وأكدت إمكانية التواصل مع 937 الرقم المجاني عند تقديم أي استفسارات أو إرسال رسائل خاصة.

‏تخصيص رقم للشكاوى

‏قامت وزارة الصحة بالمملكة السعودية بتحديد رقم محدد لامكانية تلقي كافة الشكاوى والاستفسارات على جميع المنشآت الصحية، وبالتالي يمكن لأي مواطن الاتصال على هذا الرقم أو يمكنه ارسال رسالة الخاصة إلى رقم 937.

‏أهمية تطعيم الإنفلونزا

‏قد أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ‏على أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية لجميع الأشخاص، ‏وذلك لتجنب الإصابة بأعراض الإنفلونزا خاصة إن لم يتبقى قليل على دخول موسم الشتاء وذلك لتجنب الإصابة بالبرد أو الإصابة بهذا الوباء المنتشر حول العالم كله، وأوضح من خلال الحساب الخاص به على موقع تويتر أنه ينبغي على الجميع تناول تطعيم الإنفلونزا من خلال الذهاب إلى المراكز الصحية المتخصصة لأخذ تطعيم الانفلونزا.

حيث أكد أن هذا التطعيم آمن وله نتائج فعالة ويتم استخدامه في العديد من الدول لفترة طويلة جداً، وبالتالي حجات وزارة الصحة الفئات المستحقة لهذا التطعيم وهم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو لديهم أمراض مزمنة، وكذلك تشمل النساء الحوامل والأطفال بجانب كبار السن والعاملون في القطاع الصحي، وأكدت أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية لهذا ينبغي عليهم تناول التطعيم.