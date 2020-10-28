نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة لم تؤكد عودة منع التجوال بالمملكة ولكنها تحذر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الصحة لم تؤكد عودة منع التجوال بالمملكة ولكنها تحذر، ‏تحدث الدكتور عبد الله ‏عسيري ‏وكيل وزارة الصحة حول أمر منع التجوال في بعض مدن المملكة السعودية مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل دائم سوف يتسبب في وجود الكثير من الإصابات، وأكد ‏في بعض اللقاءات الاخبارية ينبغي على جميع المواطنين بالمملكة أن يستمروا في اتباع الإجراءات الوقائية خاصة في هذه الفترة سوف يعود هذا الوباء مرة أخرى، وأكد أنه لم يطرق ‏العودة تمنع التجوال بالمملكة وليس من اختصاصه، وأكد أن هذا الامر متخصص فيه اللجان العليا ولي الأمر لهذا الغرض.

‏وزارة الصحة لم تؤكد عودة منع التجوال بالمملكة

‏وانتشر خلال الساعات الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل عندما تحدث وكيل وزارة الصحة الوقائية على فرض منع التجوال بالبلاد، وأكد أن العالم كله يواجه هذا الوباء وأكد أن البلاد مازالت تعاني من الموجة الأولى من هذا الوباء وتم تسجيل إصابات قليلة جداً منذ عده أسابيع، ويريد الاستمرار على هذا الأمر وأكد أنه ينبغي على الجميع استمرار أخذ كافة التبين الوقائية لأن هذا الوباء سوف يعود مرة أخرى ولكنه بقوة.

‏موضحا أن العديد من الدول استهانة كثيراً في اتباع الإجراءات الوقائية وبالتالي ازداد عدد الإصابات بنسب كبيرة للغاية ولا نريد أن نقع في هذه الأخطاء، ولكن أكد أنه يحاول التنبيه على الجميع اتباع كافة التدابير الوقائية خاصة الشباب لتجنب زيادة عدد الإصابات خلال الفترة القادمة.