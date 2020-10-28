نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل ويمكن سداد قيمة القرض بتسهيلات عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل ، قامت المملكة بتقديم تسهيلات كثيرة للمقيمين على أرضها عن تطريق تقديم بعض القروض للوافدين، حيث قامت العديد من البنوك السعودية بتقديم العديد من القروض الشخصية للمقيمين والوافدين إلى الأراضي السعودية مثلهم مثل المواطنين، وذلك لتمكين المقيم بسد جميع أحتياجاته الشخصية والحياتية اليومية، فقد قامت تلك البنوك بتقديم العديد من القروض المختلفة بطرق مبسطة وميسرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحد أنواع تلك القروض وهو قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل.

شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل

تقدم البنوك في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من التمويلات الشخصية للمقيمين والوافدين، والتي تعد تلك الأنواع من القروض متفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ممكن أن تختلف تلك الشروط فيما بين البنوك بعضها، ولكن تكون معظم الشروط التي أجمع عليها معظم البنوك هي:

يجب على المقيم أو الوافد الراغب في الحصول على قرض شخصي أن يقوم بتحويل الراتب على البنك. يجب على المقيم أن يقدم للبنك مستند رسمي من جهة العمل التي يعمل بها، موضحاً فيه إذا كان العمل في قطاع حكومي أم قطاع خاص، موضح بها نوع الوظيفة والدرجة الوظيفية له. يجب على طالب القرض بتقديم مستند رسمي مثبت به قيمة الراتب الذي يتقاضاه، بشرط أن يكون ذلك الراتب مناسب لسداد قيمة قسط القرض للبنك. يجب على طالب الحصول على القرض أن يذهب إلى أحد فروع البنك القريبة له، حتى يتجنب رفض البنك على طلب الحصول على القرض مستقبلاً.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل

يجب على المقيم أو الوافد طالب الحصول على التمويل تقديم بطاقة رقم الهوية المعتمدة من الأحوال المدنية.

يجب إحضار رقم الصندوق البريدي والطابع البريدي الخاص بمنطقة سكن العميل طالب القرض.

يجب على العميل تقديم ما يفيد قيمة الراتب الشخصي الذي يتحصل عليه من جهة عمله، مثبت بها عما إذا كان دوام العميل دائم أو مؤقت من جهة العمل.

يجب على طالب القرض تقديم إيصال من إيصالات المرافق مثل: (فاتورة الكهرباء، المياه، التليفون )، وكذلك عقد إيجار أو تمليك الوحدة السكنية المقيم بها.

يجب على العميل تقديم ما يفيد أمكانية سداد قيمة القرض في المواعيد المحددة بالقيمة المتفق عليها مع البنك، وتقديم تعهد للبنك المراد الحصول على قرض شخصي منه بما يفيد ذلك الاتفاق.

يجب على العميل تقديم ما يفيد بتحويل الراتب من جهة عمله إلى البنك المراد منه الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل.

الحصول على تمويل شخصي الراجحي

يعد بنك الراجحي من البنوك التي تقدم قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمزايا لعملائه سواء للذين سبق وحصلوا على تمويل شخصي أو كانوا من العملاء الجدد، حيث أنه يتيح للعديد فتح حساب جاري إلكترونياً من دون الذهاب إلى الفرع لتسهيل وتيسير فتح الحساب لعملائه الجدد، وذلك بشروط قد تختلف في شروط فتح حساب أخر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قروض بنك الراجحي

تقديم بطاقة الهوية الوطنية وصورة ضوئية منها.

تقديم كشف حساب مفصل عن أخر تعاملات تمت على الحساب خلال الستة أشهر الماضية.

تقديم بيان رسمي من جهة العمل يفيد الراتب الخاص بطالب التمويل.

تقديم ما يفيد بسكن العميل سواء كان تميلك أو إيجار.

تقديم إيصال من إيصالات المرافق الخاصة بهذا السكن.

تقديم ما يفيد بقيام العميل بتحويل الراتب الخاصة به إلى البنك.

في حالة إذا كان العميل سبق وتحصل على قرض من بنك آخر، يقدم ما يفيد سريان التعامل مع هذا البنك للوقف عما إذا كان العميل قد أنتظم بالسداد أو تأخر في سداد المديونية.

قرض شخصي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي

يقدم أيضاً بنك الاستثمار السعودي العديد من القروض المختلفة للمواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتساعد تلك القروض العميل في شراء سيارة، أو لتعليم أبناؤه ويمكن الحصول على تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل الراتب، حيث يقوم بنك الاستثمار السعودي بتمويل مبالغ ضخمه لعملائه حتى يستطيع منافسة باقي البنوك الأخرى في المملكة السعودية، وذلك عن طريق مساعدة عملائه في الحصول على أكثر من قرض، وأنه في حالة انتهاء القرض الأول للعميل يستطيع الحصول على قرض أخر بكل سهولة ويسر، فضلاً عن أنه يتمتع بميزة الأولوية عن غيره من العملاء الآخرين، كما يمكن الحصول على مبلغ القرض المطلوب في نفس اليوم الذي يقدم فيه العميل الأوراق والمستندات المطلوبة منه، لذلك يتميز بنك الاستثمار السعودي عن غيره في سرعة إجراءات الحصول على قرض شخصي منه.

قروض للمقيمين بدون كفيل من بنك سامبا

أعلن بنك سامبا بأنه يمكن للمقيم الحصول على تمويل شخصي من أجل شراء السلع ذات القيمة العالية كالسيارة، والأثاث المنزلي، والزواج، أو حتى دفع رسوم الدارسة الجامعية، فضلاً عن أنه تكون تلك التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مع تمتع بالمزايا التي يقدمها بنك سامبا للمقيمين للحصول على هذا النوع من التمويلات.

مزايا الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك سامبا

تصل قيمة التمويل المقدم من بنك سامبا إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي بدون حفظ المستحقات.

وفي حالة حفظ مستحقات نهاية الخدمة قد يصل قيمة التمويل إلى سبعمائة وخمسون ألف ريال.

يمكن سداد القرض على فترات تصل إلى ستون شهراً.

يمكن الحصول على الموافقة الفورية على قيمة التمويل.

الحصول على تأمين مجاني لحالتي العجز الطبي الكامل أو الوفاة.

شروط الحصول على قروض للمقيمين بدون كفيل من بنك سامبا

يجب أن يكون عمر المتقدم يزيد عن الواحد وعشرون عاماً بشرط حفظ مستحقات نهاية الخدمة. يمكن أن يكون عمر المتقدم 23 عاماً دون حفظ مستحقات نهاية الخدمة. يجب أن لا يقل دخل المتقدم الشهري عن ألفان وخمسمائة ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم قد أمضي مدة سنة على الأقل في جهة عمله.

طريقة التقديم على قروض المقيمين من بنك سامبا

يمكن التقديم على قرض شخصي بدون كفيل من بنك سامبا إلكترونياً، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الموجود على صفحة البنك الإلكترونية والتي بعدها سوف يتم الاتصال بك عن طريق مندوب من بنك سامبا، أو الاتصال على البنك تليفونياً على الرقم المجاني “8001241010” أو زيارة أقرب فرع لك في منطقتك.