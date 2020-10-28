نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الإسكان التنموي للمستفيدي الضمان وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإسكان التنموي من اهم واكبر البرامج التي تهتم يبها المملكة من خلال وزارة الإسكان السعودي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة في المملكة من المحتاجين وذوى الدخل المحدود بتوفير حياه كريمة ومستوى معيشة عالى من خلال توفير واحد سكنية من الدعم السكنى وبالتعاون أيضأ مع الجمعيات الأهلية والموسسات المنتشرة في أنحاء السعودية ، كما أن الإسكان ألتنموي عمل على توفير العديد من الوحدات السكنية التي بلغ عددتها مائتان الف مقدمي لمستحقي الدعم والمستفيدين من الضمان ،وتعمل وزارة ألإسكان على رعاية جميع المستفيدين من الضمان وتقديم المساعدات حتى الحصول على الوحدات السكنية مع دفع أيجار بسيط للدولة لفترة معينة ، كما ساهمت وزارة الإسكان كثير من المواطنين في تملك الوحدة السكنية حتى بلغ تملكهم للمساكن إلى 62.08% من إجمالي المساكن .



شروط الإسكان التنموي

يتم منح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجل من قبل لدى وزارة الضمان الاجتماعي بأنه لا يوجد لديه مصدر رزق بخلاف الدعم التي تمنحه الوزارة. تختلف القيمة الإيجارية الشهرية لمن يمتلكون دخلًا آخر غير الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي. المستفيد الذي لا يوجد دخل اخر غير الدعم يدفع 200 ريال ستودى قيمة الإيجار للوحدة. يدفع المواطن الذي له دخل اخر غير الدعم 800 ريال سعودا قيمة أيجاز الوحدة السكنية. خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 44 مليار ريال ستودى كدعم لمحدودي الدخل وذلك بهدف مساعدتهم وتوفير حياه مستقرة لهم في ظل الأحداث الراهنة. لا تحصل وزارة التضامن الاجتماعي على أي منفعة أو نقود من وراء وحدات الإسكان التنموي مطلقاً.ابدأ. قامت وزارة الإسكان بتخصيص نسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من إجمالي المشاريع الخاصة بها لمشروع الإسكان التنموي ليستفيد محدودي الدخل.

خطوات التسجيل بالإسكان التنموي

الدخول للموقع الرسمي لوزارة ألإسكان الخاص بمشروع ألإسكان التنموي .

كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

كتابة الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية والضغط على تقديم.

يقوم المختصين بمراجعة الطلب المقدم ويتم الرد على المواطن من خلال إرسال رسالة على الهاتف الجوال.

والجدير بالذكر قد قامت وزارة الإسكان بتخصيص الرقم 199090 بالتعاون مع القائمين على برنامج سكنى للرد على استفسارات وشكواي المستفيدين من الدعم الاجتماع، ويكون الرد فورى ومتاح الاتصال آي وقت باليوم وأى يوم في ألأسبوع مما سهل على المستفيدين الكثير من الوقت والجهد المبذول للذهاب لمعرفة الإجابة على كافة استفسارهم.