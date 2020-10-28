الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 برقم الحساب و طريقة سدادها بالتقسيط

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عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء في السعودية باتت من أهم الأمور التي تشغل بال الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، بحيث أصبحت فاتورة الكهرباء بالنسبة لعدد كبير من الأسر السعودية تشكل عبء كبيراً، ولهذا فقد أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، أمام المواطنين فرصة تقسيط فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال اختيار الطريقة التي تناسبهم عند تقسيط فاتورة الكهرباء والتي تتفق مع أوضاعهم المالية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم 1442

من أهم المميزات التي أتاحتها الشركة السعودية للكهرباء أمام المواطنين والوافدين على أرض المملكة هو الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وذلك من خلال اتباع المواطنين مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الواجب سدادها، وقد أتاحت شركة الكهرباء السعودية معرفة فاتورة الكهرباء على مدار الشهر، أما عن السداد فيكون في اليوم التالي لنزول الراتب وذلك تخفيفاً على المواطنين في المملكة، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية باستخدام رقم الحساب القديم من خلال أتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بالعداد مع كتابة الكود الظاهر أمامك لتأكيد عملية الاستعلام ثم الضغط على عرض.

بعد ذلك تظهر أمامك فاتورة الكهرباء محدداً بها قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء أمام المواطنين إمكانية سداد فاتورة الكهرباء بأكثر من طريقة، حيث أتاحت للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة إمكانية سداد فاتورة الكهرباء وذلك عبر زيارة خدمة فواتيري من الشركة السعودية للكهرباء، كذلك فقد أتاحت الشركة السعودية للكهرباء أمام المواطنين والمقيمين في المملكة إمكانية سداد فاتورة الكهربا بالتقسيط للتخفيف عليهم وذلك بعدما أصبحت فاتورة الكهرباء عبئاً ثقيلاً على أغلب المواطنين في المملكة خاصة خلال فصل الصيف نتيجة لزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الإمكانية متاحة أمام جميع المواطنين وبصفة خاصة المشتركين المهددين بفصل التيار الكهربي عنهم بسبب تراكم مديونية الكهرباء، ويمكن اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء.

* يتم التقدم بطلب جديد من خلال اختيار خطة الأقساط.

* تحديد عدد الأقساط.