نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم استخراج رخص السير والقيادة في المملكة ونقل ملكية المركبات بأنواعها 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر المرور السعودي جدول رسوم استخراج رخص السير والقيادة ونقل ملكية المركبات، والذي يوضح فيه قيمة الرسوم المستحقة عن الإجراءات المختلفة، وتضمن جدول الرسوم والإجراءات المرورية الذي تم الإعلان عنه رسمياً، أولاً الرسوم المستحقة عن إصدار رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها، وأيضا الرسوم المستحقة عن استخراج رخص القيادة بأنواعها، وأخيراً الرسوم المستحقة عن لوحات المركبات بأنواعها.

جدول الرسوم والإجراءات المرورية

رسوم استخراج رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها

رخصة سير خاصة

رسوم الرخصة السنوي 100 ريال. رسوم التجديد السنوي 100 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير نقل خاصة

رسوم الرخصة السنوي 200 ريال. رسوم التجديد السنوي 200 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رسوم استخراج رخص سير حافلة خاصة

رسوم الرخصة السنوي 200 ريال. رسوم التجديد السنوي 200 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير سيارة أجرة

رسوم الرخصة السنوي 200 ريال. رسوم التجديد السنوي 200 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رخصة سير نقل عام

رسوم الرخصة السنوي 400 ريال. رسوم التجديد السنوي 400 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رسوم استخراج رخص سير حافلة عامة

رسوم الرخصة السنوي 400 ريال. رسوم التجديد السنوي 400 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رخصة سير دراجة آلية

رسوم الرخصة السنوي 100 ريال. رسوم التجديد السنوي 100 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير مركبة أشغال العامة

رسوم الرخصة السنوي 300 ريال. رسوم التجديد السنوي 300 ريال. رسوم التالف والمفقود 100 ريال. رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رسوم استخراج رخص القيادة بأنواعها

رخص قيادة خاصة

الرسوم السنوية 40 ريال. رسوم التجديد السنوية 40 ريال. رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال.

رخصة قيادة عامة

الرسوم السنوية 40 ريال. رسوم التجديد السنوية 40 ريال. رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال.

رسوم استخراج رخص قيادة مركبات أشغال عامة

الرسوم السنوية 100 ريال. رسوم التجديد السنوية 100 ريال. رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال.

رخصة قيادة دراجة آلية

الرسوم السنوية 20 ريال. رسوم التجديد السنوية 20 ريال. رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال.

تصريح قيادة مؤقت

الرسوم السنوية 100 ريال. رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال.

رسوم لوحات المركبات بأنواعها

لوحة سيارة خاصة

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة سيارة نقل خاص

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة حافلة خاصة به

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة سيارة أجرة

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة سيارة نقل عام

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

رسوم استخراج رخص لوحة حافلة عامة

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة اقتناء المركبات

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة دراجة آلية

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة مركبة أشغال عامة

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

رسوم استخراج رخص لوحة تصدير

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة مؤقتة

رسوم اللوحة 300 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة دبلوماسية أو قنصلية

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

لوحة مقطورة أو نصف مقطورة

رسوم اللوحة 100 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

رسوم استخراج رخص لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة

رسوم اللوحة 3000 ريال. رسوم التالف أو المفقود 100 ريال.

المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة

وفقا للإدارة العامة للمرور السعودي، فإن المتقدم بطلب الحصول على الرخصة يقوم بتجهيز عدد من المستندات وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للسعودي.

صورة من بطاقة الإقامة وخطاب تعريف من الكفيل موثق من الغرفة التجارية بالنسبة للمقيم.

صورة من جواز السفر بالاضافة إلى 4 صور شخصية.

صورة من وثيقة التأمين، بالاضافة شهادة الكشف الطبي سارية الصلاحية.

إيصال دفع رسوم إصدار الرخصة.

وبذلك نكون قد استعرضنا لكم أعزائي قراء موقع ثقفني كافة التفاصيل بشأن رسوم استخراج رخص السير والقيادة بأنواعها ونقل ملكية المركبات، وأوضحنا لكم الرسوم المستحقة عن لوحات المركبات بأنواعها، وأيضا الرسوم المستحقة عن استخراج رخص القيادة بأنواعها، وأخيراً الرسوم المستحقة عن إصدار رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها.